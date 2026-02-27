Шестима министри от служебния кабинет ще отговарят на въпроси на депутати в първия си парламентарен контрол.

В първия си парламентарен контрол министърът на финансите Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната, а министърът на външните работи Надежда Нейнски - за наложените глоби на български граждани при напускане на Република Турция.

В контрола ще участват още министрите на отбраната Атанас Запрянов, на здравеопазването Михаил Околийски, на околната среда и водите Юлиян Попов и на младежта и спорта Димитър Илиев, съобщи БНР.

Макар вчера председателят на НС Рая Назарян да обяви, че служебният министър-председател Андрей Гюров ще отговаря на въпроси на депутати, от програмата, публикувана на парламентарния сайт, става ясно, че той няма да се яви в пленарната зала

Преди това законодателната програма на НС включва и две ратификации. Депутатите трябва да одобрят две споразумения - между ЕС с Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и с ЮНЕСКО относно определянето на Центъра за подводна археология като "Институт за подводно наследство" под егидата на ЮНЕСКО.