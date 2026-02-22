Валежите постепенно ще спират - първо на югозапад, след това в останалата част от страната. Умерен вятър от северозапад ще разсее облаците, и следобед ще преобладава слънчево време.

Минималните температури ще са между -5 и 1 градуса, а максималните – между 2 и 9. В София минималната температура ще бъде около -3, максималната – около 4 градуса.

По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще са около 6 градуса, температурата на морската вода също е около 6 градуса, а вълнението на морето ще достига до 4 бала.

В планините ще бъде облачно, със снеговалежи, които постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -1 градуса, а на 2000 метра – около -7. / БГНЕС