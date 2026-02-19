България си има нов служебен кабинет – министрите от служебното правителство с премиер Андрей Гюров положиха клетва пред Народното събрание.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“, заявиха министрите от кабинета.

Указите за тяхното назначаване, както и за насрочване на избори за Народно събрание на 19 април, са подписани днес (19 февруари), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Очаквайте подробности!

След полагане на клетвата членовете на служебния кабинет ще се състои церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вчера представи на президента Илияна Йотова състав на правителство.

В структурата на предложения служебен кабинет има вицепремиер за честни избори, като за поста е номиниран Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще е Андрей Янкулов, а служебен вицепремиер по европейските средства - Мария Недина.

Министър на финансите в служебния кабинет става Георги Клисурски, министър на вътрешните работи - Емил Дечев, министър на външните работи - Надежда Нейнски.

В състава на предложения служебен кабинет влизат още: министър на регионалното развитие и благоустройство - Ангелина Тодорова-Бонева, министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов, министър на отбраната - Атанас Запрянов, министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова, министър на образованието и науката - Сергей Игнатов, министър на здравеопазването - Михаил Околийски, министър на културата - Найден Тодоров, министър на земеделието и храните - Иван Христанов, министър на околната среда и водите - Юлиан Попов, министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова, министър на енергетиката - Трайчо Трайков, министър на електронното управление - Георги Шарков, министър на туризма - Ирена Георгиева, и министър на младежта и спорта – Димитър Илиев.

На 12 февруари Илияна Йотова определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство. Според Закона за БНБ в случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България“ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени, при което стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори.

Вотът през април ще бъде осмият от 2021 г. насам. Очаква се указите за служебния кабинет и предсрочните избори да бъдат издадени днес. Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.