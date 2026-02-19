Според рибаря Георги Янчев корабът е потънал изключително бързо – в рамките на около три минути. Като една от възможните версии се обсъжда внезапен инцидент или взрив на борда, съобщи bTV. По думите му плавателният съд не е потънал при дърпане на трал, тъй като корабът се е прибирал на ход и не е извършвал активен риболов в този момент.

Мореплавателят Здравко Василев заяви пред "Нова телевизия": „Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент, екипажът е разполагал с достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно.”

И уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радарът е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

В издирването са се включили и рибари от първото турско пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Днес се очаква в акцията да се включат още риболовни кораби, които ще извършат обход в близост до българо-турската морска граница.

Операцията по издирването продължава от 8:30 часа тази сутрин. Ще бъдат обходени всички заливи в участъка от Созопол до турската граница. Надеждите са, че ако има отломки или спасителен плот, те ще бъдат забелязани при претърсването. Температурата на морската вода е под 10 градуса, което значително намалява шансовете за оцеляване без спасителен плот и термокостюми.

По-късно днес ще се проведе и доброволен обход на района край Маслен нос с участието на местни рибари и доброволци.

Георги Янчев подчерта, че метеорологичните условия в момента не са подходящи за риболов, но заради кратките срокове и ограниченията за улов на калкан рибарите често са принудени да излизат в морето и при неблагоприятно време.