„Има данни за стрела вътре в превозното средство, няма данни отвън.“, стана ясно от бирифинг на директорите на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев във връзка със случая "Петрохан", след като бяха намерени три тела в кемпер край въх Околчица.

„Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог за нашата територия. Открити са простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че е издирват във връзка с дейността на организацията на „Петрохан“,эзаяви главен комисар Захари Васков във връзка с трите открити тела край връх Околчица.

"Установено е, че лицата отговарят до голяма степен на издирваните от нас във връзка с организацията. Вероятно има стрелба вътре в превозното средство без към момента данни за стрелба отвън към него", каза Васков.

Той добави, че се работи по всички версии в отговор на въпрос дали е възможно кемперът да е откаран с телата на убитите там.

От брифинга стана ясно, че кемперът с телата е намерен от собственик на кошара в района, който обаче преди това не е бил над 20 дни там.