Певицата Дара ще представя България на песенния конкурс „Евровизия“, който тази година ще се проведе във Виена, Австрия. Дара победи в националната селекция, при която жури и публика избираха гласа на българския представител.

„Благодаря сърдечно на всеки гласувал, за мен това означава много“, каза Дара.

На 28 февруари тя трябва да изпълни 3 нови песни, писани специално за нея за представянето й в „Евровизия“. От тях жури и публика ще решат как точно ще се представи България на голямата сцена.