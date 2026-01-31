Шеф-готвачът Тодор Димитров от Бургас, който има хиляди последователи в социалните мрежи, успя да събере нужните му средства и вече се оперира в Истанбул, за да спаси единственото си око. Както съобщихме, на него му бяха нужни 11 хил. евро за трансплантация за роговица и той призова за помощ. На зова му са се отзовали много хора – роднини, приятели, съученици, последователи и почитатели, на които той искрено благодари.

„5-ти ден от операцията. Възстановяването върви нормално“, съобщи шеф Димитров със сърдечна благодарност към лекуващия го професор и неговия екип.

Припомняме, че Тодор Димитров е един от най-обичаните готвачи в онлайн пространството. Хората го харесват, защото рецептите му са поднесени на разбираем език, с познати продукти, а самият той излъчва доброта и спокойствие.

За проблема си Тодор Димитров разказа преди три месеца, когато предстоеше първата операция. „Пиша с тежко сърце, защото съм изправен пред най-голямото си предизвикателство.

Преди няколко години загубих едното си око. За съжаление, сега съм на път да загубя и другото, а с него и възможността да виждам и да готвя за вас. Единствената ми надежда е спешна и много сложна комбинирана операция в Истанбул. Според лекарите, това е начинът да спася последното си останало око!“, обяви тогава той.





На снимката: Шеф Тодор Димитров с лекуващия го лекар