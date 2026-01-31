В последния ден на българския лев проверките за спекула и неправомерно повишаване на цените при преминаването към еврото продължават в цялата страна. Само за няколко дни Националната агенция за приходите е получила близо 3000 сигнала от граждани за съмнения в некоректни практики.

Значителна част от подадените сигнали са свързани с автомивки на самообслужване. По данни на потребители, на много места цената на услугата е била променена директно от един лев на едно евро. Това предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи, тъй като според клиентите поскъпването е почти двойно, без съществена промяна във времетраенето на измиването.

Проверка на NOVA във Велико Търново показва, че след 1 януари измиването на автомобил също струва едно евро. Част от клиентите определят повишението като несправедливо, тъй като времето за услугата е останало почти същото. Други обаче твърдят, че срещу по-високата цена получават и повече време.

Собственик на автомивка обясни пред медията, че промяната е продиктувана от технически ограничения на оборудването. По думите му времетраенето на услугата е увеличено двойно – от около минута и половина на три минути, а при прахосмукачките също е осигурено по-дълго време за ползване.

Заради множеството сигнали НАП е насочила приоритетно проверки именно към този сектор. Инспекциите ще сравняват времетраенето на услугите преди и след превалутирането, за да се установи дали има реално увеличение на цените или става дума за спекулативни практики. От проверените автомивки отричат нарушения и твърдят, че клиенти не липсват, въпреки недоволството на част от потребителите.