От 2 до 27 февруари 2026 г. ще се приемат заявления за платено преференциално паркиране на живущите в квартал „Свобода“ – град Поморие. Режимът на платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зоната за кратковременно платено паркиране“ важи за всички дни от седмицата.

Актуалните заявления и задължителните към тях документи за 2026 г. се подават до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ по един от следните начини:

подават се на гише в „Центъра за градска мобилност“, намиращ се на адрес ул. „Княз Борис I“ 96а;

изпращат се на електронна поща: parkings@pomorie.bg.

За улеснение на желаещите да подадат заявление за платено паркиране в град Поморие, обновените бланки, прикачени към тази статия са в електронен формуляр, позволяващ директно попълване и запазване на нужните полета от компютър или мобилно устройство, както и принтирането му при желание за входиране и/или попълване в хартиен вид. Изпратилите заявления на посочената по-горе електронна поща ще получат входящ номер след обработка на документите. В зависимост от натовареността това може да отнеме до няколко работни дни.

Поредността на подаване на заявленията не се взима под внимание при разглеждане на документите. Подалите документи в първия и последния ден на кампанията са равнопоставени.

Заявленията за локално платено паркиране на живущите в „Зоната на кратковременно платено паркиране“ продължават да се приемат целогодишно и тази кампания не се отнася за тях.

*Приемът на заявления за служебни абонаменти и преференциални паркоместа в централна градска част ще бъде от 2 до 31 март 2026 г.

За повече информация:

Център за градска мобилност

Телефон за връзка: 0876 735 533

Адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“ 96а

всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.