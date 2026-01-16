Месеци след трагедията в курорта "Елените", която отне човешки животи, Ветко Арабаджиев отбеляза 70-годишният си юбилей с пищен купон в знаковия хотел "Маринела". Събитието не беше тайна, като ПР-информация за него се появи в няколко сайта, описващи го като "парти, което ще се помни с години".

Тематиката е била "Аватар", като от снимки, разпространени в социалните мрежи, показват, че е имало хора, облечени като сините човечета на Джеймс Камерън. Навсякъде е имало палми, блясък и светлини, а на сцената са се качили световни звезди, като Ищар и легендарните Gipsy Kings.

Една от гостенките и изпълнители в звездната вечер, е била Весела Бонева, която написа в своя профил във Facebook:

"Блясък, стил и незабравими моменти! София стана домакин на едно наистина специално събитие – 70-годишнината на Ветко Арабаджиев, организирана от семейство Арабаджиеви в изискания хотел "Маринела". Имах честта да бъда част от музикалната програма на коктейла, където се преплетоха елегантност и феерия под темата "Аватар". Вечерта продължи с много светски личности и наситена със запомнящи се емоции. Кулминацията? За моята най-голяма изненада, специални гости на събитието бяха Gypsy Kings, които аз лично видях и чух за първи път! А след това уникалната феноменална певица Ищар! Една вечер, която няма да забравим!"

Вече 7 години Арабаджиеви са подсъдими за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари. Те бяха пуснати под домашен арест от съда, като докато бяха зад решетките, редовно се оплакваха от влошено здравословно състояние и лежаха по болници. Очевидно всичко със здравето им вече е наред.

За тях отново се заговори миналата година, когато потоп помете Елените, а хотелът, застанал върху коритото на реката, се оказа свързан с тях. В бедствието загинаха четирима души.

Пред журналисти те отказаха да обяснят как са построили хотел на мястото, а по-късно адвокатът им заяви, че семейството няма нищо общо със собствеността на курорта към момента на бедствието. Вината била на природата, която изляла около 14 милиона кубика или 340-400 л/кв.м върху района. По думите на защитниците Ветко е бил само изпълнителен директор на "Елените", а комплексът се стопанисва от различни дружества и собственици, върху които те нямат контрол.