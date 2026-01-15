Диян Неделчев и Радостин Апостолов от Поморие са сред десетте млади надежди от цялата страна, заслужили престижната стипендия „Буров“, съобщи пресслужбата на Общината. Единият възпитаник на Икономически университет – Варна, а другият – на Университета за национално и световно стопанство – София. Амбициозни и ученолюбиви, тяхната целеустременост в академичните среди ги отвежда до престижната класация за стипендианти на Фондация „Атанас Буров“. Фондацията е учредена през 1992 година, а до ежегодните ѝ стипендии успяват да стигнат само най-добрите студенти от цялата страна в сферата на финансите. Без да се познават, Диян и Радостин подават документи с отличен успех, преминават сложни изпити и впечатляват комисията.