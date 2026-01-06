Партията на чалгарите и ренегатите във всички коалиции, в които са участвали, преди 12 месеца получи във феодално владение Министерството на здравеопазването и други ведомства и регулатори. Огромна част от възмущението на протестиращите, които свалиха правителството през декември, произтича от тази феодализация и модел на корупционно арендуване на държавни административни функции в лична полза на всеки от коалиционните партньори.

Алчната хватката на изнудването от зам.-министър Явор Пенчев и неговия ментор Орлин Алексиев стигна дотам да търгуват със съдбата на 600 деца, които се раждат всяка година със сърдечни малформации и са показани за кардиохирургична операция, за да се предотврати смърт или трайна инвалидизация. Държавната структура извършва годишно около 90 педиатрични кардиологични операции и няма капацитет за повече, друг е въпросът за нейната висока вътреболнична смъртност.

Преди 18 месеца ,Сърце и Мозък’ поиска от МЗ разрешение да разкрие само 6 детски кардиологични легла и въпреки двумесечния срок, определен по закон, и многобройните подсещания (Писмо за срочнo произнасяне, Обяснително писмо от МЗ, Отговор от ,Сърце и Мозък‘) и негодуванието на пациентската и медицинската общност още очаква престъпното и много вредоносно бездействие на МЗ да бъде прекратено и разрешението да бъде издадено. Вместо това получихме обяснително писмо (вж. по-горе), а не отказ, който мигновено ще падне в съда, от великия разбирач Явор Пенчев, че разкриването на 6 детски кардиологични легла е „нецелесъобразно и високорисково”. Нито е „нецелесъобразно“, нито е „високорисково“ това иначе високоспециализирано клинично звено, което е извънредно остро необходимо за борбата с демографската криза и мизерията в здравеопазването, защото ,Сърце и Мозък' подготви екип от млади и опитни детски кардиохирурзи във водещи специализирани клинични центрове в Германия, Швейцария и Съединените щати.

Тези таланти разбира се скоро ще останат да работят там, защото ИТН не разрешава леглата в България и така ще се влачим още десетилетия на опашката на модерната медицина и всеобхватното напреднало здравеопазване. Разпадането и изчезването на ИТН, както много други партии в прехода, поели по същия път на некомпетентност и самообогатяване, не е заместващата награда за българските семейства, които ще продължават да събират последните си евроцентове, за да спасяват и лекуват своите деца в чужбина!