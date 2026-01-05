Както досега, така и през 2026 година водещи в работата ми като кмет на община Поморие и в работата на общинската администрация ще бъдат два основни аспекта – прозрачност и решения. Това каза кметът Иван Алексиев днес по време на онлайн излъчване , и допълни:

Прозрачност. Община Поморие може да се похвали с провеждане на най-голям брой за региона обществени обсъждания по различни актуални теми, проекти и предложения (благоустрояване, паркиране, сметосъбиране, саниране, растителността по центъра, хандбалното игрище и т.н.). Още с встъпването ми в длъжност през ноември 2011 г. започнахме с прозрачно управление на общината, изразено в: представяне и ежегодно провеждане на обществено обсъждане на бюджета на Община Поморие във всяко населено място; актуализиране и изпълване със съдържание интернет страницата на Общината; Въвеждане на нови технологии – създаване на профили и публикуване на важна информация в социалните мрежи – Фейсбук, Инстаграм, Вайбър и YouTube.

За подобряване на прозрачността през 2026 г. оперативките, които се провеждат всеки понеделник в 10:00 часа с директорите на дирекции, началник отдели и директорите на общински предприятия, ще се излъчват онлайн. Така всеки може да бъде съпричастен и информиран повече относно текущата дейност на Общината.

Продължаваме инициативата „Вие питате – кметът отговаря“, чрез която всяка последна сряда на месеца отговарям на живо на всеки поставен въпрос.

Приемният ми ден остава вторник, но вече ще е през целия ден.

След 15 януари 2026 г. ще бъде изготвен график за посещение на всяко едно населено място в общината. Поради факта, че в началото и на тази година нямаме приет държавен бюджет, ще отговарям на въпросите, които вълнуват жителите на общината. В Поморие срещите ще бъдат три – в квартал „Север“, в квартал „Свети Георги“ и в централна градска част, като те ще се провеждат на публични места и ще продължават докато има въпроси.

Решения. След всички срещи, обсъждания и предложения, решенията се взимат от Общинския съвет. След взето решение кметът и администрацията го изпълняват. И занапред ще продължи публичното публикуване на отчетите за изпълнението на решенията на Общинския съвет и за изпълнение на програмата за управление, приета също с решение на Общинския съвет.

Напомням, че всички заседания на Общинския съвет също се излъчват онлайн.

Уважаеми съграждани, имате не само право, но и всички възможности да управлявате и контролирате дейността на Общината. Бъдете активни, за да може като едно голямо семейство да живеем сплотено и задружно в нашия общ дом – Поморие.