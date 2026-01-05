За пети път сайтът "Как се пише" стартира допитването за дума на годината.

"Търсим знаковите думи, с които сме белязали темите, проблемите, вълненията на отминалата година. Всеки може да се включи с предложения за думи на годината. Няма ограничения, може да предложите повече от една-две думи. Ще систематизираме всички предложения и ще съставим списък с 30-те думи и изрази, за които сме получили най-много предложения. С жури ще сведем думите до 10, които ще включим в анкета и отново ще се включат хората", обясни филологът и основател на "Как се пише" д-р Павлина Върбанова.

Тя добави, че когато хората предлагат думи на годината, те подхождат в по-голяма степен емоционално, така че можем "да се докоснем и до душевните вълнения на българина с тази кампания".

"Стремежът ни е да направим мащабно социологическо проучване. Всеки може да гласува на тези "избори". В третия етап ще може по един път от IP адрес да се гласува. Имаме жури, на което много държим - доц. Георги Лозанов, Веселина Седларска, Иван Ланджев, д-р Върбанова и аз. Вече има предложения. Думите са най-бързата социология и голямо оръжие", каза на свой ред учителят и журналист Доротея Николова в "България сутрин".