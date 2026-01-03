Две паралелни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) бяха реализирани днес от екипите на оперативните бази в Сливен и София, съобщиха от Центъра в профила си във Фейсбук.

Първият сигнал за искане на въздушен транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“ в Сливен за дете на едина година и седем месеца, в тежко състояние, се посочва в съобщението.

Полетът е осъществен от Сливен до Летище София. Оттам екип на Специализираната болница за активно лечение (СБАЛ) по детски болести „Проф. Иван Митев", ръководен от директора на лечебното заведение д-р Благомир Здравков, с детски реанимобил поема малкия пациент.

В същото време е осъществена и втора мисия по въздух от дежурните екипи на регионална база – София за мъж в крайно тежко състояние. Първоначално той бил настанен в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана, но след преценка на медицинските специалисти е подаден сигнал за необходимостта от преместване в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Пациентът е транспортиран по въздух от Монтана до вертолетната площадка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Лозенец“ – София. Оттам го поема екип на Центъра за спешна медицинска помощ-София и го транспортира до УМБАЛ„Александровска", където е настанен за лечение.

От началото на годината до днес екипите Центъра за спешна медицинска помощ по въздухаса се отзовали на още няколко сигнала. На 2 януари 2026 г. транспортират мъж с черепно-мозъчна травма, пострадал на ски писта в Банско, и жена с измръзвания на долните крайници от хижа „Иван Вазов" в Рила. Пациентите са откарани с медицинските хеликоптери за лечение в УМБАЛ „Света Анна", се посочва в съобщението.

През първия ден на новата година са осъществени още две първични мисии от мястото на инцидента. Първата реализирана мисия е за турист с тежка травма в областта на гърба и долните крайници, пострадал пързаляйки се по стръмна ливада с импровизирани средства в района на Смолян, село Гела. Мъжът е транспортиран и оставен за лечение в болница „Пирогов". Втората мисия е за 73-годишен турист, пострадал над Казанлък в Стара планина. Пациентът е транспортиран и оставен за лечение в МБАЛ „Иван Селимински" – Сливен, пише още в съобщението.