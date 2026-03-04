Днес Община Бургас официално дава старт на новия сезон на велосипедите БургасБайкс.
Целта е да се осигури удобство, достъпност и устойчив транспорт за всички, които искат да се придвижват бързо, екологично и приятно из града.
На разположение на бургазлии и гостите на града ще бъдат 100 велосипеда, като техният брой постепенно ще нарасне до 200. Те ще са разпределени на 10 стоянки, разположени на ключови и удобни локации:
- Автогара Юг
- Хотел „Приморец“
- Гъбката
- Пантеон
- Капани
- Двете брези
- Изгрев парк
- Славейков – разделителна
- ОЗК Плувен басейн
- Младежки дом
Системата БургасБайкс продължава да бъде важна част от визията на Бургас за модерен, зелен и активен град. Чрез нея насърчаваме по-екологичния начин на придвижване, активния начин на живот и грижата за градската среда.
