Днес Община Бургас официално дава старт на новия сезон на велосипедите БургасБайкс.

Целта е да се осигури удобство, достъпност и устойчив транспорт за всички, които искат да се придвижват бързо, екологично и приятно из града.

На разположение на бургазлии и гостите на града ще бъдат 100 велосипеда, като техният брой постепенно ще нарасне до 200. Те ще са разпределени на 10 стоянки, разположени на ключови и удобни локации:

Автогара Юг

Хотел „Приморец“

Гъбката

Пантеон

Капани

Двете брези

Изгрев парк

Славейков – разделителна

ОЗК Плувен басейн

Младежки дом

Системата БургасБайкс продължава да бъде важна част от визията на Бургас за модерен, зелен и активен град. Чрез нея насърчаваме по-екологичния начин на придвижване, активния начин на живот и грижата за градската среда.