Търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто. Предполагам, че и не го правят. Засега нямаме такива сигнали за такъв тип нарушения, каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в сутрешния блок на БНТ.

И препоръча в такъв случай потребителят да откаже сделката, т.е. плащането. Второто нещо, е да сигнализира компетентните органи. Компетентните органи сме ние - КЗП, каза Колячев. Той уточни, че клиентът обаче може да плаща смесено.

"Месечен е срокът, в който ще имаме двойно обръщение на валутите. Нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали, предимно от отказ от плащане с евро и отказ за плащане в лева, но те са единици и като цяло положението при нас е спокойно", добави Колячев.

Еврозоната е само първата стълбичка, но какво следва оттук нататък?

Обществото не трябва да остава със заблуда, че влизането в еврозоната ще доведе до инвестиции и благоденствие

Шефът на КЗП коментира и възможното повишаването на цените, като каза, че това по-скоро се очаква да се случи в малките населени места.

"В малките населени места, където има един или няколко търговеца, е възможно да има повишения на цените и ние ще бъдем там", закани се Колячев.

Той допълни, че приемането на еврото е стрес на пазара. "Стрес от икономическа гледна точка. Това е един психологически момент, през който трябва да преминем. Точно за такъв тип стресове е възможно да има изкривявания на пазара, които са базирани не на нормалната икономическа логика, а фактори, които възникват в мисленето на търговеца. Точно за този кратък период - ние ще се намесим на пазара", добави още Колячев.

Шефът на КЗП уточни, че много сектори ще бъдат проверявани в детайли като частни паркинги и здравни услуги, без които не можем. "Освен всички планирани текущи проверки, които правим, смятаме, този месец да сме още по-активни този месец", коментира Колячев.

По думите му всеки бизнес трябва да е готов да бъде проверен и че не вижда някой да е притеснен. "Всеки, който играе честно играта - трябва да бъде спокоен. Това е моят призив към бизнеса - бъдете спокойни", заяви Колячев.

Колячев е на мнение, че потребителят трябва да е господарят.

По думите му, ако на някого му е скъпа стока или услуга, може да остане и без нея. "Пазарувайте умно, пазарувайте информирано, проверете цените", призова още Колячев.

"Например - ресторантите, наблюдавам повишение на цените, но то не е от сега. То е от момента, в който върнаха ДДС към ресторантския бизнес, но както наблюдаваме, ресторантите са пълни. Потребителят явно не е смутен от този факт. В този случай не се знае как точно да се реагира", добави още Колячев.