От хижа „Петрохан” са иззети ръкописи, за които се предполага, че са на Ивайло Калушев. Авторството тепърва ще се доказва.

Една от бележките засяга стратегия за общинско планиране в контекста на „Зеления преход”. В други присъстват много философски и духовни съвети, насочени към самоусъвършенстване, навици и отношение към живота.

Има и такива, свързани с тибетския будизъм. "Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво"; "Бройки, без да гониш бройки"; "Лъжа и лигавщина се изкореняват само със стоманена дисциплина" са част от съветите за самоусъвършенстване.

Иначе в последните си дни и по-точно на 27 януари Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували от София към морето заедно с непълнолетно момиче. Крайната им точка е била село Българи. „Разказаха ми за храмовете наоколо и ми казаха, че има храмове и самодиви. Иво ми разказа, че предишните собственици на къщата винаги са си тръгвали, защото къщата била обладана”, разказва тя.

Че къщата е прокълнато място, разказва и един от малцината им съседи в селото. "Тези са шестите собственици! Който е дошъл тук - хаир не е видял", твърди съседът Дамян и обяснява, че на 30 януари, когато Калушев и компания си тръгнали с кемпера, много бързали.

"Попитах ги: "Тръгвате ли?". Те казаха: "Да". И като духна вятърът - вратата започна да се удря. Обадих му се, а той каза, че от бързане не са заключили вратата и да я затворя".

Че групата е бързала става ясно и от показанията на непълнолетното момиче: "Мисля, че беше замислено да останем за по-дълго време. Но родителите ми не ме пуснаха за по-дълго и затова тръгнахме обратно. Мисля, че идеята беше да се върнат обратно на морето, след като ме оставят в София”.

Междувременно днес Министерство на вътрешните работи (МВР) публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), разкривайки неговата структура и серия от сигнали срещу него — включително твърдения за риск за деца, заплахи и преписки по подозрения за нарушения, които властите проверяват след заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от 5 февруари. Тя е извършена от Дирекция „Инспекторат“, която е подготвила доклада за сигналите, свързани със сдружението и работата на служители от структури на МВР по тях.