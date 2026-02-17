Нарколаборатория беше разбита от полицията в бургаския квартал "Победа", съобщи току-що Областната дирекция на МВР. При претърсването криминалистите открили множество прекурсори за приготвяне и производство на метамфетамин, бяло кристалообразно вещество / метамфетамин/ с тегло около 20 гр и около 4,5 л метамфетамин в течна форма,съхраняван в две пластмасови туби. Служителите на реда атакували към 15.00 ч. днес къща на ул. "Опълченска" в кв. "Победа", обитавана от 45 годишен криминално проявен бургазлия.



В жилището на място са заловени двама бургазлии- на 21 и 22 години, вторият криминално проявен, в момент на приготвяне на синтетични наркотици.



При извършените допълнително процесуално-следствени действия са задържани още трима , съпричастни към извършените криминални действия, както и собственика на къщата, в която е осъществено претърсването.



Всички те са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.