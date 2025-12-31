Българската традиция има свои правила и повели за посрещането не само на Коледа, но и на Нова година.



Както на Рождество, всичко, което се прави и слага на масата има специално значение и символика за предстоящата година.



Подобно на коледната, новогодишната трапеза у нас трябва да бъде богата и пищна, отрупана с разнообразни ястия и красиво подредена. Колкото повече блюда има на масата, толкова по-голямо ще е изобилието през Новата година и толкова по-плодородни ще са земите.



Спорен е въпросът какво да бъде основното ястие. Някои твърдят, че на трапезата задължително трябва да има ястие с птиче месо, докато според други така ще излети късмета. Същият е и казусът със свинското. Едни твърдят, че е на хубаво, други вярват, че носи лош късмет, защото прасето рие в земята.



Единият вариант е основното ястие да е от птиче месо – пиле, петел или пуйка. Птицата обикновено се пълни с ориз, а в тавата около нея домакинята поставя предварително приготвени сърми, пълнени чушки или картофи.

Другият вариант е на масата задължително трябва да има и свинско месо, от прасето, заклано по Коледа. Както на Бъдни вечер, така и на Нова годината на трапезата се поставят орехи, жито, сушени плодове, туршия, лук и чесън, които се пазят чак до Богоявление.



Най-хубавата изненада на празничната трапеза, която радва малки и големи, е баницата с новогодишни късмети. В различните краища на страната баницата се приготвя по различен начин и плънката съответно е различна.



Колкото са хората в къщата, токова парчета баница се приготвят плюс едно допълнително. Допълнителното парче се оставя за Света Богородица. Новогодишната баница се слага от домакинята в центъра на масата и се завърта три пъти.



Всеки взима парчето, което се е паднало пред него, за да разбере какъв ще е късметът му за следващата година. Преди години късметите са били единствено от дрянови клонки. Днес има много готови късмети с пожелания, които да се поставят в баницата.



Семейството не сяда на масата преди най-възрастния човек да прикади всички ястия и къщата, за да прогони злите сили и духове. Накрая се разчупва празничният хляб – обредна пита и започва празничната вечеря.



В миналото, когато вечерята е към края си семейство се премествало и сядало около огъня. Там започвали да предсказват бъдещето с помощта на дрянови пъпки и житни зърна.



Казват, че сутринта на 1-ви януари е най-доброто време за гадаене, защото тогава съдбата подсказва най-вярно. Врачувало се и на кафе, на боб или с конец.



На 31-ви декември домът трябва да е чист и подреден, за да започне годината „на чисто“ и да не носи със себе си миналогодишните проблеми.



Ако сте от почитателите на морските дарове, се налага да се въздържате. На този празник блюдата с раци и омари са забранени, за да не върви годината назад.



Ако посрещате Нова година в чужбина, означава, че ви очакват пътешествия и през идната.



В новогодишната нощ в джобовете на дрехите ви трябва да дрънкат монети, за да сте здрави. Едно от празничните поверия гласи, че жените трябва да са облечени в най-новите си дрехи, за да запазят хубостта си и през новата година.



На 31 декември православната църква почита Преп. Мелания Римлянка, показва справка в сайта на Светия синод.



Прeп. Мeлaния живялa прeз V в. и билa бoгaтa и знaтнa грaждaнкa нa Рим. Кoгaтo дo нeя дocтигнaли рaзкaзитe зa oтшeлницитe, живeeщи нa изтoк, тя рeшилa дa пoдрaжaвa нa дивния им живoт.

Eдвa 20-гoдишнa, cв. Мeлaния рaздaлa имущecтвoтo cи нa бeднитe и ce пocвeтилa нa мoлитвa, духoвни пoдвизи и cлужeниe нa ближнитe. Тя cтрoилa мaнacтири, бoлници и cтрaннoприeмници. Oбърнaлa мнoгo eзичници и eрeтици към прaвocлaвнaтa вярa.



Пoчинaлa в крaйнa бeднocт прeз 434 г.



На 31 декември св. Църква почита паметта на двете Мелании - бабата и внучката, и нейния благочестив съпруг Апиниан.