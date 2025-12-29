От 29 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. геомагнитното поле на Земята ще бъде повлияно от колебания в слънчевата активност. Според глобални мониторингови източници, някои дни ще бъдат с умерени до силни магнитни бури, които могат да повлияят на човешкото благополучие.
График на магнитните бури:
- Понеделник, 29 декември – умерена буря (4 точки)
Началото на слънчево смущение. Възможни са нарушения на съня, резки промени в настроението и обща слабост. Препоръчва се умерена активност и избягване на претоварване.
- Вторник, 30 декември – силна буря (5-6 точки)
Един от най-опасните дни. Може да предизвика главоболие, скокове на кръвното налягане и болки в ставите. Хората със сърдечно-съдови проблеми трябва да бъдат особено внимателни.
- Сряда, 31 декември – се очаква увеличаване на геомагнитната активност до Kp 5-6, което съответства на мощна магнитна буря от червено ниво.
Това може да доведе до значително влошаване на здравословното състояние на метеочувствителните хора. Алкохолът и мазните храни усилват ефекта върху сърцето и кръвоносната система.
- Четвъртък, 1 януари – умерена активност (4 точки)
Остатъчните ефекти от слънчевия вятър могат да причинят раздразнителност и намалена работоспособност.
- 2 и 3 януари – слаби колебания (2-3 точки)
Магнитното поле започва да се стабилизира. Възможни са апатия и умора, особено при чувствителни хора.
Най-чувствителни към магнитни бури са:
- хора с хипертония или сърдечно-съдови заболявания
- хора с хронични мигрени и нарушения на съня
- емоционално нестабилни личности
- бременни жени и възрастни хора
- хора, зависими от времето
Магнитните бури са колебания в магнитното поле на Земята, причинени от активността на Слънцето. Когато заредените частици достигнат планетата, те могат да повлияят на биологичните ритми, особено на сърдечно-съдовата и нервната система, както и на технологиите.
