От броя на почивните дни до размера на коледната премия - условията за работещите в Европа по празниците са много различни. Къде почиват най-много?

За Дядо Коледа е ясно - той е най-натовареният в този сезон. Но и на други им се налага да работят в последните дни на годината, пише Deutsche Welle.

Сред тях са например служителите на спешната помощ или заетите в ресторантьорството и търговията, за много от които това е най-напрегнатото време. Същото важи и за работещите в логистиката, които по Коледа разнасят повече писма и пакети, отколкото през цялото останало време.

Кой може да си почине по Коледа?

Повечето европейци се радват на платените почивни празнични дни. Но разликите в това отношение са значителни: в различните държави между Бъдни вечер на 24 декември и шести януари, който за някои нации също е празничен ден, има между два и шест почивни дни.

Така например европейска държава, в която 25 декември да не е почивен ден, няма, но 26 е работен ден в Австрия , Испания, Белгия , Малта, Португалия и Украйна . На 24 декември пък държавите, в които хората работят, са повече от тези, които дават възможност за почивка на гражданите си - 20 срещу 12.

И по Нова година е различно: 31 декември е почивен ден само в Исландия, Швейцария и България - страната, в която почивните дни по Коледа са три, а към тях по Нова година се добавят още толкова. Втори януари също в много малко от европейските държави е почивен ден - само в България и в Румъния .

Невинаги е лесно

Проучване на германската фондация "Ханс Бьоклер" показва, че в Германия почти всеки десети служител трябва да работи на Бъдни вечер , който не е почивен ден. Съществуват и регионални различия - на хората в източната част на страната им се налага да работят повече, отколкото на сънародниците им в западната част.

В някои федерални провинции магазините трябва да затворят в 14 часа на 24 декември - затова хората трябва да побързат, за да си осигурят всичко необходимо за периода до 27 декември.

Коледната премия

В Германия тези, които работят по Коледа, не са непременно разочаровани, защото могат да стигнат и до "тринайсета заплата" по празниците - в зависимост от броя на изработените часове. В държавите от Южна Европа като Португалия , Испания , Гърция или Италия пък се плаща единна законова празнична премия - в зависимост от бранша и работодателя.

Други страни дават премии по-скоро по традиция, отколкото в съответствие със законовите изисквания. Като някои междувременно обмислят дали да не ги отменят.