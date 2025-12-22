Остават три дни до Коледа и два до Бъдни вечер. Днес ви представяме две рецепти за содена питка, неизменна част от менюто за Бъдни вечер.
Необходими продукти:
400 грама брашно
1 ч.л бакплувер
1 ч.л сода
50 мл. олио
200 мл. топла вода
Начин на приготвяне:
Брашното се пресява и се добавя купа. Добавя се лъжичката бакплувер, сол и сода. Разбърква се.
Оформя се кладенче и се добавя олиото. След това се добавя топлата вода. Оформя се тестото.
След това се добавя малко брашно върху хартия за печене или силиконова подложка и тестото се замесва. В дълбока купа се добавя малко олио, оставя се тестото вътре, завито с кърпа и се оставя да втаса. Когато е удвоило обема си се прехвърля в кръгла тава, дупчи се с вилица и се пече на 180 градуса.
Ето и още една рецепта:
Необходими продукти:
- 500 г брашно
- 1 пакетче суха мая (7 г)
- 1 ч.л. захар
- 1 ч.л. сол
- 300 мл топла вода
- 50 мл олио
- 1 яйце (за намазване)
- сусам (за поръсване)
Начин на приготвяне:
1. В голяма купа смесете брашното, сухата мая, захарта и солта.
2. Постепенно добавяйте топлата вода и олиото, докато се получи меко и еластично тесто.
3. Прехвърлете тестото на набрашнена повърхност и го месете около 5-10 минути, докато стане гладко и не лепне.
4. Върнете тестото в купата, покрийте го с кърпа и го оставете да втаса на топло място за около 1 час, докато се удвои обемът му.
5. След като тестото е втасало, го отделяйте на две равни части и ги оформете във формата на питки.
6. Поставете питките върху набрашнена тава и ги покрийте с кърпа. Оставете ги да отстоят още 30 минути.
7. Загрейте фурната на 180 градуса.
8. Разбийте яйцето и намажете по тестото. Печете около 30-40 мин.
