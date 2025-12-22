Остават три дни до Коледа и два до Бъдни вечер. Днес ви представяме две рецепти за содена питка, неизменна част от менюто за Бъдни вечер.

Необходими продукти:

400 грама брашно

1 ч.л бакплувер

1 ч.л. сол1 ч.л сода50 мл. олио200 мл. топла вода

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява и се добавя купа. Добавя се лъжичката бакплувер, сол и сода. Разбърква се.

Оформя се кладенче и се добавя олиото. След това се добавя топлата вода. Оформя се тестото.

След това се добавя малко брашно върху хартия за печене или силиконова подложка и тестото се замесва. В дълбока купа се добавя малко олио, оставя се тестото вътре, завито с кърпа и се оставя да втаса. Когато е удвоило обема си се прехвърля в кръгла тава, дупчи се с вилица и се пече на 180 градуса.

Ето и още една рецепта:

Необходими продукти:

- 500 г брашно

- 1 пакетче суха мая (7 г)

- 1 ч.л. захар

- 1 ч.л. сол

- 300 мл топла вода

- 50 мл олио

- 1 яйце (за намазване)

- сусам (за поръсване)

Начин на приготвяне:

1. В голяма купа смесете брашното, сухата мая, захарта и солта.

2. Постепенно добавяйте топлата вода и олиото, докато се получи меко и еластично тесто.

3. Прехвърлете тестото на набрашнена повърхност и го месете около 5-10 минути, докато стане гладко и не лепне.

4. Върнете тестото в купата, покрийте го с кърпа и го оставете да втаса на топло място за около 1 час, докато се удвои обемът му.

5. След като тестото е втасало, го отделяйте на две равни части и ги оформете във формата на питки.

6. Поставете питките върху набрашнена тава и ги покрийте с кърпа. Оставете ги да отстоят още 30 минути.

7. Загрейте фурната на 180 градуса.

8. Разбийте яйцето и намажете по тестото. Печете около 30-40 мин.