През нощта над повечето райони ще бъде облачно и на много места ще има намалена видимост и мъгла, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В източните части от страната ще е с превалявания от слаб дъжд. Ще бъде почти тихо, по черноморското крайбрежие със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 1° и 4°, за София – около 0°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца.

Утре ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в източната половина от страната. Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Ще духа слаб вятър от север-североизток, в югозападните части от страната ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието – до 12°, за София – около 7°. Утре в 17:03 часа настъпва астрономическата зима.



Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.



През следващите дни ще бъде облачно. Слаби валежи от дъжд на отделни места ще има в понеделник главно в Южна България, а във вторник – в северозападните райони. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 5° и 10°.