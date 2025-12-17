Община Бургас стартира процедура по урегулирането на нова индустриална зона – Бизнес парк Бургас 4. Тя ще се намира между Бургас и кв. „Ветрен“. За целта ще бъде извършена промяна на няколко подробни устройствени плана, с което ще стане възможно изграждането на нови производствени бази.



„Съвсем скоро очаквайте още няколко подобни докладни. От северния обход на Бургас до кв. „Ветрен“, в цялата тази територия, започва много активна смяна на статута на имоти от земеделска в неземеделска земя. Но съвсем скоро след тази трета фаза от индустриалната зона, която е от 9-и километър – територията на новия военен завод, да се формират още три нови индустриални зони. И може би в едно обозримо бъдеще квартал „Ветрен“ и Бургас ще станат един общ ареал.“, каза по време на дебатите кметът Димитър Николов.



Решението беше прието единодушно при неговото гласуване от Общинския съвет.



