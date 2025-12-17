Саудитската компания Midad Energy се утвърждава като един от водещите претенденти за придобиването на активи на руската петролна компания „Лукойл“, съобщава „Ройтерс“.

Става дума за активи, оценени на около 22 милиарда долара, които обхващат нефтени находища, рафинерии и хиляди бензиностанции по целия свят. За тях са подадени оферти от приблизително дузина инвеститори, сред които Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и други големи играчи в енергийния и инвестиционния сектор.

Главният изпълнителен директор на Midad Energy Абдулела Ал-Айбан е брат на влиятелния съветник по националната сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан, който участва в мирните преговори между САЩ и Русия, проведени в Саудитска Арабия през февруари.

Midad Energy планира да отправи изцяло кеш оферта за активите на „Лукойл“, като средствата ще бъдат държани в ескроу сметка до премахването на санкциите срещу руската компания. Според един от източниците сделката може да включва и американски компании.

Междувременно САЩ вече блокираха двама от участниците в процеса – Gunvor и американската банка Xtellus Partners. По отношение на вторите Министерството на финансите на САЩ заяви, че „има заобикаляне на санкциите“. Въпреки това руската страна вижда значителен потенциал в евентуалната сделка.

„Лукойл“ разполага със срок до 17 януари за продажба на активите си, като дейността на бензиностанциите може да продължи до 29 април 2026 г.