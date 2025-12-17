Автоинструктори излязоха на протест днес пред сградата на ДАИ в Бургас, заради сериозни забавяния при провеждането на изпитите на кандидат-шофьорите. Причината- липсата на достатъчно инспектори, които в момента стачкуват заради ниски заплати в държавната агенция, което пък е довело до до отлагане и пренасочване на множество изпити за следващите месеци. Това принуждава кандидатите да плащат допълнителни часове за кормуване, което оскъпява цялостното обучение. И води до напрежение със самите инструктори.

Заради недостига на изпитващи и намален брой проведени изпити, много от курсистите вече са пропуснали насрочени дати и не знаят кога ще могат да се явят. Има срок от от 6 месеца, в който курсистът трябва да се яви на шофьорски изпит след успешно взети листовки. Ако не го издържат през този период, водачите губят право и трябва да повтаря курса наново, което ощетява курсистите, създава напрежение с инструкторите, чиято работа пък се блокира и още повече задълбочава проблема.

„Ръководството на агенцията не ни осигурява достатъчно брой изпитващи. Ние сме буферът между ДАИ и курсистите. Става така, че ти си вършиш работата, а държавата не ти позволява да си я довършиш“, заяви тя. Очаквах, че ще стигнем до тук. Даже закъсняхме с протестите. Това е в годините натрупвано като напрежение“, заяви Димитрина Георгиева. Тя е категорична, че проблемът не е в редовите служители, а в ръководството.

Протестиращите настояват за спешни мерки от ДАИ и изразиха гоговност да продължат с протестните действия, ако проблемът не бъде решен.