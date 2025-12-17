Комплексният онкологичен център в Бургас внесе Коледен дух с календар, показващ снимки от емблематични кампании, посветени на здравето. Тези инициативи бяха осъществени през изтичащата година и бяха насочени както към профилактиката на най-разпространените онкологични заболявания сред мъжете и жените, така и имаха за цел да вдъхнат вяра и кураж на хората, вече минаващи през лечение. Календарите бяха връчени на екипите в клиниките и отделенията на КОЦ лично от управителя на здравното заведение проф. д-р Христо Бозов. Той пожела на всички топли и светли празници, много здраве и професионални успехи, които все така да бъдат в полза на пациентите и да дават най-качествените медицински грижи.