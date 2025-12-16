Коледарчета от 3-та група на детска градина „Вълшебство“ наричаха за здраве, просперитет и благоденствие през новата 2026 година в сградата на Община Бургас.

Малчуганите, облечени в традиционните празнични одежди с накичени калпаци и геги, се срещнаха с кмета Димитър Николов, с председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, директорът на дирекция „Бюджет и финанси“ Златина Караиванова и директорът на дирекция „Образование“ Катя Мишева.

Малките коледарчета огласиха с поздрави, коледарски песни и пожелания сградата на местната администрация, дни преди настъпването на най-светлите християнски празници – Бъдни вечер и Рождество Христово.