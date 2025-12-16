Президентът Румен Радев продължава консултациите за съставяне на правителство с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание с представители на партия "Възраждане".

"Държавата се намира в кризисна ситуация, колкото по-скоро дойдат изборите, толкова по-добре", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред президента.

По думите му най-важното нещо в държавата след хората, са парите за тях. "Искаме да чуем какво се случва с нашите пари? И да не допуснем България да бъде вкарана в ценови хаос", попита Костадинов президента.

Лидерът на Възраждане попита също дали ще бъде свикан Консултативен съвет по сигурността във връзка с влизането на страната в Еврозоната. Румен Радев заяви от своя страна: "И вие, като останалите партии, искате да превърнете консултациите в трибуна за агитация".

Костадин Костадинов попита президента каква е неговата позиция за запазването на българския лев. "Вие сте военен. Нали знаете какво се случва след първата световна война? Едно от изискванията, които има ЕК към нас е да нарежем нашите машини за печатане на пари. Ако ние станем първа политическа сила и искаме да върнем лева как ще го направим? Така се прави, когато се завземе държава", заяви Костадинов.

"Малко са референдуми са проведени за влизането в еврозоната. Около 19 са държавите, които са направени за влизането в ЕС. Моето мнение аз съм го заявил. Българите трябва да бъдат питани, като президент съм предложил да се проведе този референдум", отговори Румен Радев.

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.