От 1 януари 2026 г. ще сменяме джипито само за ден, но макар процедурата да е улеснена това пак ще може да се случва само два пъти в годината. Освен това личните лекари ще могат да издават рецепта без извършване на преглед на хора с временна фактическа невъзможност по медицински причини да посетят лекаря, както и на осигурени с трайни двигателни увреждания.

Рецептите ще могат да се издават за период от 6 месеца от последния документиран преглед. Тези новости са заложени в новия Национален рамков договор 2026-2028 г., за който ръководството на Българския лекарски съюз получи мандат да преговаря с НЗОК.

Д-р Николай Брънзалов обясни пред колегите си, че НРД ще влезе в сила след приемането на бюджета на страната, тъй като неразделна част от него са цените и обемите на медицинските дейности, но предвид политическата обстановка няма яснота в какъв срок това ще се случи.

БЛС ще отстоява не по-малко от 10% ръст на цените на клиничните пътеки, ако увеличението на бюджета се запази, както е към момента. В първичната извънболнична помощ - 5.5 на сто, а в специализираната близо 5%.

Договорено е още медицинското направление за Пет скенер да важи за 60 дни, а не както е сега за един месец.