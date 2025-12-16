Интересни, цветни и красиви рисунки и апликации нарисуваха и изработиха децата от подготвителните групи на детските градини и училищата от Община Бургас – всичко това те създадоха за конкурса по краезнание „От баба знам“ и „Моята родна носия“.

Творбите са 92 и ще бъдат изложени в зала 2 на Експозиционен център „Флора“ на 16 декември от 17:30 часа, когато ще бъде открита изложбата „Детски свят и традиции от родния край“. Тя е част от проявите, предвидени в общинската програма по краезнание в детските градини и училищата за настоящата учебна година.

Идеята на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие е по повод предстоящия празник Рождество Христово децата от предучилищните групи да се запознаят с празничните традиции и да почувстват принадлежността си към своето семейство и род.

Отличените малки художници и приложници ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди, осигурени от издателство „Клет“, Сливенска митрополия и ЦПЛР-Бургас.