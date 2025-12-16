България приема еврото с летяща инфлацията, която е много по-висока от инфлацията в страните от еврозоната. Годишната инфлация в страната ни към края на ноември е 5,2%, обявиха от Националния статистически институт (НСИ). В същото време инфлацията средно за страните от еврозоната е само 2,2 на сто, показват предварителните данни на Евростат. Оказва се, че повишението на цените в България е над два пъти по-голямо от това в страните от еврозоната.

Изчислена според потребителската кошница на страните от ЕС, инфлацията в България е 3,7 на сто, показват данните на НСИ. Като отново е значително по-висока от средното ниво за страните от еврозоната. Данните на НСИ показват, че след като формално покрихме критерия за влизане в еврозоната и стана ясно, че ще приемем еврото, цените в страната ни бързо започнаха да нарастват. През последните пет месеца годишната инфлация е над 5 на сто. За миналата 2024 г. инфлацията беше 2,2 на сто. През различните месеци от миналата година годишната инфлация беше най-често малко над 2 на сто, през два от месеците беше дори под 2 на сто, а през три месеца беше над 3%. Оказва се, че в годината преди да бъде ясно, че влизаме в еврозоната инфлацията в страната ни трайно беше по-ниска. А веднага след официалното решение за приемане на еврото цените започнаха да нарастват и инфлацията трайно се задържа на високо ниво от над 5 на сто. Данните показват, че покачването на цените е започнало много преди самото приемане на еврото, а редица икономисти предупреждават, че високата инфлация ще продължи и дълго след самото влизане в еврозоната.

За да бъде овладяно неоснователното вдигане на цени парламентът дори промени Закона за въвеждане на еврото. От 9 октомври 2025 г. до момента Комисията за защита на потребителите е съставила 31 акта за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените, обявиха вчера от КЗП. Но не беше обявено санкции в какъв размер са им наложени, така че глобите да имат възпиращ ефект за другите търговци да не вдигат цени без основание. От КЗП не обявиха и имената на търговците, които са хванати в нарушение, за да знаят хората кой не спазва законите.

В рамките на година най-много са вдигнали цените на пакетните услуги за почивки и туристически пътувания - с над 30 на сто, показват данните на НСИ. Много са поскъпнали и бижутата и часовниците - средно с 29,5%, но причината за това вероятно е повишението на цените на златото и среброто на международните пазари. Значително са вдигнали цените и на ветеринарните и други услуги за домашните любимци - с над 22 на сто, както и на таксите за събиране и изхвърляне на битови отпадъци - средно с над 20 на сто. Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения са вдигнали цените с 16,9% за година, а ресторанти, барове и заведения са вдигнали цените с 12%. Оказва се, че най-голямо покачване на цените има при услугите. Кафето, чаят и какаото са поскъпнали с близо 20 на сто за година, показват още данните на НСИ.

От основните храни най-голямо е повишението на цените на плодовете - с 15,8% за година, на групата храни захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия - с 11,8%, и на хляба и зърнените храни с 11 на сто. Общото поскъпване на храните и безалкохолните напитки е с 5 на сто за година.

Започват с магазини в села около Пловдив

„Магазин за хората” стартира с над 10 основни храни

„Магазин за хората”, за създаването на който парламентът задели 10 млн. лв. от бюджета за настоящата година, стартира с над 10 основни храни. Но засега те няма да бъдат продавани в самостоятелни магазини, а на обособени щандове вече работещи търговски обекти.

„Магазин за хората” ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз - Пловдив неотдавна подписаха договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември в 70 стационарни и един мобилен магазин на търговска верига КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от „Магазин за хората”. След това беше обявено, че са подписани първите договори за доставка на продукция с над 10 малки, средни и големи производители и преработватели. Сред продуктите, които ще продават на щандовете на “Магазин за хората” са: Първомайска лютеница, олио “Клас”, консерви „Зимнина” и The Chefs, варива Natura Budget, газирани напитки “Аспазия”, “Сладея” - българска захар от Горна Оряховица, брашно тип 500 „Вкусно”, Тракийски кори, колбаси “Фермата”, “Войводите”, “Народен”, млечни продукти “Наборъ”, хляб “Заря”, банички и бутер тесто от “БЕЛЛА”.

Целта е храните от “Магазин за хората” да бъдат продавани на цени, съпоставими с реално реализираните промоционални цени на аналогични продукти в най-големите пет хранителни вериги на българския пазар. Първоначално храните от “Магазин за хората” ще бъдат продавани на щандове в магазини КООП в села около Пловдив. На следващ етап компанията има амбиция да стартира и онлайн продажби на храни, както и да има собствени търговски обекти.



От 1 януари общата сума на касовите бележки ще бъде в евро

При плащане в магазините от 1 януари 2026 г. на касовите бележки общата сума първо ще бъде изписвана в евро, а след това в лева, което е обратно на реда на изписване в момента, предупредиха от платформата “Ние, потребителите”. Хората ще виждат общата сума за плащане и в лева, но първо ще бъде изписана сумата в евро, затова е добре да бъдат внимателни.

Габриела Руменова от “Ние, потребителите” предупреди за риска от измами: “Моят съвет е потребителите да се запознаят с това как изглеждат купюрите на евробанкнотите, а най-вече към възрастните хора апелът ми е да не се доверяват на абсолютно никакви лица, които им предлагат услуга да им помогнат да си обменят левовете в брой. Това се случва само и единствено в офиси на официални институции: Българска народна банка - без ограничение във времето и обема, в офисите на търговските банки и там, където няма офиси на търговски банки - в пощенските клонове”.

Източник: Труд