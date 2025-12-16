На 16 декември, Православната църква почина паметта на Св. прор. Агей. Св. мчк Марин.

Интересно е да се отбележи, че името Марин произлиза от Мария или Марина и означава „горчивина” или „цар”.

Всички знае, че българските празници са свързани с важни традиции и ритуали. Неизменна част от всеки празник е и трапезата – българите обичаме да си похапваме, при това обилно.

Но сега сме в период на Коледни пости! Именно заради това е много важно какви ще са гозбите, с които ще се угощаваме, а и с които ще черпим гостите на празника ни.

И така – хубаво е да се съобразим, че празнуващите днес са с „горчивина” в името и са пости, тъй че е добре и манджите да са такива.

Точно за това е добре да заложите на кисели неща. Добра идея е да приготвите постно зеле в гювеч, кисело зеле с ориз, салата от кисело зеле, салата от червено цвекло и орехи, както и зимна салата с моркови, червено цвекло и целина.

Днес празнуват всички хора, които носят имената Марин, Марина, Марично, Маринко, Маринела и Маринел.