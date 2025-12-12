Д-р Дария Бояджиева, специализант по сърдечносъдова образна диагностика в ‚Сърце и Мозък‘ Бургас, пое истинска битка в полза на детското здраве. Тя призова за подкрепа на подписка, която тече в момента, за разкриването на 6 детски кардиохирургични легла на територията на Бургас - вижте петицията тук.

Младите лекари отдавна са чувствителни към недостатъците в здравната ни система, липсата на справедливост и замитането на проблемите. Д-р Бояджиева нееднократно повдига този въпрос, тъй като болницата е отправила искане за посочените легла през юли миналата година, но така и не е получила разрешение от Министерството на здравеопазването.

Проблемът става още по-горещ, след като бе оповестен доклад за здравния статус на българите през 2024 г. В документа на здравното министерство се очертава изключително тревожна картина за състоянието на детското здраве в страната. Сред най-сериозните акценти изпъкват високите нива на детска смъртност. След десетилетия на ниска заболеваемост, през миналата година тя достига 42 на 100 000 души, а близо 85% от всички случаи са сред деца и юноши.