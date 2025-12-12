Бургаски деца със специални потребности творат чудеса за бездомни животинки с надеждата да получат подкрепа на благотворителните базари, които ще се проведат на полщад „Тройката“ и пред мол „Grand Plaza“. Те влагат сърцата и труда си в полза на едно от най-активните сдружения за защита на пухкавите бездомничетаа - „Гласът на животните“. На „Тройката“ те ще имат свой кът на 13 декември, а пред мола – на 19,20 и 21 декември от 10 до 21 часа. От търговския център предоставят безвъзмездно място за каузата на сдружението.

“Събитието обединява добротата, творчеството и коледния дух в една истинска благотворителна мисия. На базара ще откриете уникални коледни подаръци и украси, ръчно изработени с много любов от деца със специални потребности от ЦСРИ – гр. Бургас, креативните таланти от клуб „Талантино“ и доброволци, подкрепящи каузата.

Всички събрани средства от продажбата на подаръците ще бъдат дарени за подкрепа на животни в нужда и без дом чрез дейността на сдружение „Гласът на животните“. Като отговорен обществен партньор, Grand Plaza Mall подкрепя инициативи с кауза и вярва, че добрите дела започват от малките жестове. Заповядайте да станете част от тази коледна история!”, съобщиха от мола.

Локация: Гранд Плаза мол, ниво 0 /партер/

Дати: 19-21.12.

Часове на провеждане: 10:00ч. - 21:00ч.







