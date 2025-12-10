Центърът за подкрепа на личностното развитие – Бургас обявява предстоящо, ново и изпълнено с празнична магия събитие, което за първа година ще заеме мястото на традиционния коледен концерт Jingle Bells.

На 12 декември, в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ – Бургас, ще се проведе премиерното издание на Christmas Quiz – интерактивен коледен формат, който комбинира игрови дух, езикови предизвикателства и много детски вълнения.

В събитието, което ще стартира точно в 17.00 ч., ще участват първокласници от: ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Иван Вазов“ – кв. Банево, ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Сарафово“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Братя Миладинови“.

Децата, обучаващи се по програмата за ранно чуждоезиково обучение на Община Бургас, ще бъдат разделени в отбори и ще преминат през пет тематични кръга, изпълнени с любопитни въпроси, загадки и забавни задания, в които ще демонстрират първите си стъпки в английския език.

А над цялото приключение ще се носи една особена вълна от очакване – защото след всеки успешно преминат кръг един специален гост ще се приближава все по-близо до тях. Дали това е самият Дядо Коледа? Най-вероятно. Но да не издаваме всичко предварително.

Кулминацията на събитието ще донесе подаръци, награди, усмивки, както и традиционната снимка със специалния гост и неговата помощничка — вълнуващ завършек на едно ново, различно и вдъхновяващо преживяване.

Christmas Quiz поставя начало на нов етап в празничните инициативи на ЦПЛР – Бургас, съчетавайки знание, игра и коледен дух в един очарователен и оригинален формат.