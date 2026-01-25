Бившият министър-председател Сергей Станишев каза, че пред него на дневен ред не стои възможността да се завърне като лидер на БСП. “Имам други сериозни ангажименти, притеснявам се за БСП и съм готов да помогна за намиране на изход”, добави пред БНР бившият лидер на левицата.

"Ситуацията е притеснителна за бъдещето на БСП. Ако има "касапница" на конгреса, БСП ще излезе отслабена и с малко шансове да вдъхнови избирателите си. Фактор, който се пропуска е появата на нов проект, който ще вдигне избирателната активност, това ще постави задачата пред БСП още по-трудно", каза още Станишев и призна, че е възможно БСП да не мине 4-процентната граница на изборите за НС:

"Това не е предопределено и не е неизбежно да се случи, но ако не се отчита като риск и се действа по инерции, избирателите ще си направят избора. Ние сме сега в шизофренна ситуация. От една страна се дава положителна оценка на участието на БСП в управлението, от друга страна се смени председателя, а какво ще реши тя, ако не се промени нещо сериозно. Нещата са в динамика”, обясни още Станишев и добави:

“Ако имаме символни гласувания, които ни закотвят в статуквото, който и да застане начело на БСП, е загубена работа. БСП загуби собствената си физиономия, особено в последната година, когато се приемаше като послушен партньор на други. Ако искаш да имаш шанс, трябва да покажеш, че това не е така”.

Включването на Радев в политиката

Екс премиерът в Тройната коалиция коментира и оставка на Румен Радев и посочи, че е нормално всички партии да се опитат да се присъединят към задаващия се нов проект, който “очевидно има вятър в платната, огромна подкрепа, защото много хора виждат в него да разбие статуквото, а БСП се превърна в част от статуквото".

Станишев коментира подписаното от България участие в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

"Имам притеснения, защото първо не е докрай ясно, що за борд е това. Първоначално бе обявен за мира в газа и развитието там. Газа сега не се споменава, но има някакви такива наметки. Беше направена сериозна презентация за развитието на Газа като инвестиции и хъб", коментира Станишев и смята, че целта е този Съвет за мир да прерасне в нещо по-голямо.

Той призна, че е притеснен относно участието на България в Съвета за мир, но, по думите му в лицето на Николай Младенов имаме “специфична позиция” - той е върховен представител на Съвета за Газа и това би могло да обясни участието на България пред ЕС. Но трябва да сме предпазливи много оттук нататък в действията си”.

Ще последва ли реакция от Европейския съвет?

Станишев посочи, че вече имаше реакция от Европейския съвет по отношение на България, но "едва ли ще има публична реакция, защото сме вторичен фактор в този процес, но разбира се ще се отчете”.

По думите му в момента Европа се лута, защото големите фактори Русия Китай играят своята игра и водят активен диалог, а ЕС няма собствен план и това е притеснително.

"Притеснен съм и за войната в Украйна, че ЕС няма план за траен мир. Гледаме действията на ЕС и те по-скоро са реактивни, и изглеждат като действия да саботират действията на Тръмп. Това е грешно като политика. Трябва да се търси балансирано, не само като уреждане на териториалните въпроси – границите, които са на дневен реда, а как в Европа да си установи система за сигурност между всички фактори, която да не води до нови конфликти. И да не бъдат тези преговори като едно примирие до следващ военен конфликт. ЕС трябва наистина да започне да прави нещата да изглежда солиден, тежък и да играе собствената игра, а това не се прави”, каза още Станишев.

Бившият лидер на ПЕС предупреди, че ако ЕС иска да е фактор, трябва да намери начин за спирането на войната в Украйна.

"Защото тя води до безкрайни разходи, стотици милиарди евро, и по-добре да се инвестира във възстановяването на Украйна, защото тази държава е пред пълен срив – 8 – 10 милиона украинци са вън и повечето от тях няма да се върнат. Иначе това се превръща с постоянна язва за цяла Европа и трагедия за украинския народ", каза Станишев.

Според него ЕС трябва да създаде равноправни отношения с Китай, Индия и МЕРКОСУР, защото САЩ излязоха от ролята на световен хегемон, но носи отговорност – "нашият интерес е №1 и всички останали да се подчинят", но това няма да е трайно и трябва да изграждаме активни партньорства, за да имаме собствена тежест.