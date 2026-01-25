Шестима са откарани в болница след тежка катастрофа, която затвори пътя Русе-Червена вода, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа. В района след разклона за русенския квартал "Образцов чифлик" са се блъснали два автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и четири линейки на Спешна помощ. За преглед в болница са откарани шест души.

От Спешна помощ съобщиха, че трима души са с тежки наранявания. Сред пострадалите има и две деца. Те са с по-леки наранявания.

Причините за катастрофата се изясняват.