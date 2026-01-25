Цанко Цанков спечели нови два медала от Световната купа по зимно плуване в Гдиня, Полша. Българинът прибави сребро на 200 метра и злато на 450 метра към триумфа си на 1000 метра от вчера.

В най-студения ден в Полша за последните 15 години с температура на въздуха минус 12 и на водата минус 0.4 градуса българинът стана първи в плуването на 450 с време 5:30.66 минути. Той изпревари убедително поляка Борис Каня, който финишира втори с 6:11.28 минути. Трети стана Филиас Франсоа от Франция.

На 200 метра Цанков завърши втори с 2:22.03 минути. На тази дистанция българинът имаше затруднения, тъй като сигналното въже, което се намира на няколко метра под тялото на състезателя, се откъсна заради леда, като по този начин Цанков нямаше видимост да плува в идеалната линия на коридора и на няколко пъти изгуби ориентация. Въпреки това той показа характер и взе среброто.

"Безкрайно съм щастлив, че завърших успешно и трите старта. Изключително тежки и сурови условия, особено в днешния ден. Щастлив съм, че публиката ме подкрепяше", каза Цанков.

Българският плувец се прибира утре (26 януари) в София на Терминал 2 в 17 часа с полет от Варшава.