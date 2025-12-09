Българската гайда и традицията на гайдарското свирене официално влизат в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, след решение на Междуправителствения комитет на организацията по време на сесията в Делхи. Това признание поставя един от най-емблематичните звукови символи на България до световно признати културни практики и занаяти.

ЮНЕСКО обяви решението чрез официален пост в социалната мрежа X. Практиката е вписана под наименованието „Гайди и гайдарство в България – предаване на знания и умения“. Номинацията е изготвена тази година от България и представена пред организацията като част от националното културно наследство. А признанието е възможно, тъй като практиката се предава между поколенията и се поддържа активно от общности – основен критерий на ЮНЕСКО.



„Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, коментира Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство.



През тази година ЮНЕСКО разглежда общо 54 номинации за вписване в представителния списък, както и 11 практики, застрашени от изчезване и нуждаещи се от спешна защита. Включването на българската гайдарска традиция поставя акцент върху необходимостта държавата и институциите да подкрепят активните общности и местните културни носители, за да се гарантира продължителността на тази уникална традиция в съвременна среда.