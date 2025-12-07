Мъж на 27 години е загинал на място. Трагедията е станала след челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя Велинград - Ракитово.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Катастрофата е станала около 16:50 часа на прав участък, уточни "Нова телевизия".

Загиналият е предприел изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус, съобщи Мирослав Стоянов.

Пътят в района на инцидента е временно затворен. На място са екипи на полицията, противопожарната служба и "Спешна помощ".

По данни на МВР двама души са загинали, а 19 са ранени при 18 тежки катастрофи през изминалото денонощие.