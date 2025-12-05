Марина Арнаудовa, Иван Сухванов и Роза Боянова бяха отличени на Годишните литературни награди на Бургас2025. Церемонията се състоя във фоайето на Държавна опера Бургас, в присъствието на дестки изявени творци.

В литературният преглед участваха 39 книги – 19 поетични и 20 белетристични.

Плакетите, изработени от скулптора Ненчо Русев, голям приятел на бургаската литературна общност, бяха връчени в следните категории:

Плакет „Христо Фотев“ – за поезия:

Марина Арнаудова - „Отглеждане на страхове“

(Номинирани: Наталия Недялкова („В навечерието на 31 февруари“), Роза Максимова(“R”)

Плакет „Петко Росен“ – за проза :

Иван Сухванов – „Късни влакове дъждовни“

(Номинирани: Елена Стойчева „Птича тишина“, Слави Томов „Всички наши лица“.)

Плакет „Пегас“ – за книга с принос в националната литература :

Роза Боянова - „Литературни легенди и съвременни прочити“.

Официални приветствия към авторите отправиха Диана Саватева, заместник-кмет „Култура и вероизповедания“, Михаил Хаджиянев, председател на Общински съвет – Бургас, и Ясен Проданов, член на Комисията по култура.

„Бургас се слави като град на поети и писатели. Общината ще продължи да подкрепя своите творци, а Домът на писателя ще остане дом за техните срещи и идеи“, подчерта в приветственото си слово Хаджиянев.

„Бургаският Литературен преглед, който се провежда за 32-и път, е събитие, което няма аналог в българското културно пространство и отдавна се е превърнало в празник на писаното слово“, заяви по време на церемонията литературният критик Митко Новков, който бе и председател на 5-членното жури, присъдило наградите.

Сред отправените предложения към Община Бургас от Новков бе учредяването на национален конкурс за маринистична литература.

По време на раздаването на литературните награди почетен знак на Бургас получи 90-годишната поетесата Иванка Топарева.

В церемонията се включиха талантливите възпитаници на НУМСИ“Проф.Панчо Владигеров“