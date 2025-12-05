Поразен от Украйна санкциониран танкер KAIROS е в опасност от засядане край Ахтопол. Към момента е известно, че съдът е отдал котва, към него плават влекачи и кораб на Гранична полиция. На борда има около 10 души. Хеликоптер на Военноморските сили е вдигнат, съгласно плана за търсене и спасяване. Информацията съобщава Maritime.bg.

Корабът бе поразен при украински удари с безпилотни морски дронове „SEA BABY“. Не е известно как съдът попада в наши води. Предполага се, че той е бил буксиран от турски влекач.

Българските институции изготвят план за реакция. Всички отговорни органи са събрани в Бургас. Действа се съгласно Плана за търсене и спасяване. Хеликоптер на ВМС е облетял кораба. Танкерът бе поразен при украинските удари срещу танкери, по-късно буксиран от турски влекач, който при неизяснени обстоятелства прекъсва проводката край бреговете на България. Съдът е снесен опасно близо до брега до Ахтопол. Корабът плава под баласт, няма опасност от мащабен разлив. Според информация на Maritime.bg, лицата на борда успяват да отдадат котва.

Специалист по морска сигурност: Абсолютна провокация спрямо България?

„Буксировката на поразения от Украйна санкциониран танкер до българските води и последващото „скъсване“ на вързалата, е нищо повече от абсолютна провокация спрямо България“. Това заяви пред Maritime.bg специалист по морска сигурност, пожелал да остане анонимен.