Режисьорът Петър Тодоров е назначен за директор на Държавен куклен театър (ДКТ) – Бургас, след като спечели конкурса на Министерството на културата, съобщиха от театъра.

От институцията уточняват, че той поема ръководството след решението на дългогодишния директор Христина Арсенова да се оттегли от поста след 32 години работа.

Петър Тодоров е възпитаник на Основно училище „П. Р. Славейков“ и бившия Техникъм по строителство и архитектура „Кольо Фичето“ в Бургас, след което завършва „Режисура за куклен театър“ в НАТФИЗ в класа на Юлия Огнянова и „Арт мениджмънт“ в Нов български университет. Специализирал е в областта на изкуствата във Великобритания, САЩ и Австрия и е реализирал творчески резиденции в редица европейски държави.

В професионалната си кариера има над 35 куклени, драматични и танцови постановки, създадени в театри в България и в чужбина, включително в Словения, Швеция, Турция и Казахстан. Спектаклите му са участвали в над 200 международни фестивали и турнета в повече от 40 държави на различни континенти и са отличени с над 20 награди. За спектакъла „Филифьонката, която вярваше в бедствия“ на ДКТ – Бургас той печели наградата „Икар“ за най-добър куклен спектакъл през 2019 г.

От театъра припомнят, че като педагог Тодоров е водил уъркшопове в над 10 държави, а като мениджър има опит начело на Театър за нови форми „Щрих“ в София, Център за изкуства „За Родопите“ в Смолян и Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен. Основател е и на международните фестивали „Ерата на Водолея“, „Забранено за възрастни“ и „Театър в куфар“. В различни периоди Петър Тодоров е работил кукления театър в Бургас като стажант-актьор, режисьор и заместник-директор.