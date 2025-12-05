В Смедерево, Сърбия, се проведе 17-ото издание на Международния турнир по спортна стрелба. Първо участие в турнира записаха състезателите на Стрелкови клуб „Бургас“.

Ангелина Малчева влезе във финала при 21-годишните девойки на пистолет след седми резултат в квалификацията при първото си участие извън България.

16-годишната Марина Друмева и 17-годишният Радослав Додов се класираха 9-и в микса на пушка до 21-годишните с резултат личен и клубен рекорд.

В индивидуалния старт Радослав също подобри личния си рекорд - с 612,7, и най-висок български резултат.

Марина с 610.5 записа втори български резултат до 18-годишните.

Двамата продължават подготовката си за Европейското първенство по спортна стрелба до 18 г. в Бургас през февруари.