Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме Международния ден на хората с увреждания — ден, в който се обръщаме с уважение и благодарност към всички, които със своята устойчивост, сила и дух ни показват какво означава истинска човечност.

Този ден ни напомня, че всеки човек — независимо от физическите или здравословните си различия — заслужава достойно място, уважение и пълноценно участие в обществения живот.

Изразявам своята дълбока признателност към вас, хората с увреждания в нашия град — за вашата активност, участие и ценен принос към развитието на обществото ни. Вашият пример ни вдъхновява да бъдем по-солидарни, по-смели и по-добри.

Община Бургас ще продължи да работи за изграждането на достъпна среда, качествени социални услуги и реални възможности за включване във всички сфери на обществения живот.

Нека този ден ни напомня, че уважението, съпричастието и подкрепата трябва да бъдат част от нашето ежедневие.

Честит Международен ден на хората с увреждания!