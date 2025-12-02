Мъжете плащат значително по-високи глоби за превишена скорост от жените. Това показва проучване на пътната безопасност във Великобритания въз основа на данни от устройства, които водачите ползват за улеснение - например за предупреждение за камера за скорост, пътни инциденти и ремонти.

Резултатите от проучването водят до няколко извода. Мъжете са по-склонни да ползват при шофиране телефоните си от жените, а също да се разсейват с информационно-развлекателните системи в автомобила. 35% от мъжете и 24% от жените признават, че глобите за превишена скорост влияят сериозно на месечните им финанси. 18% от мъжете и едва 8% от жените закъсняват с изплащането на вноски по заеми, ипотеки и кредитни покупки заради глоби на пътя. 10% от мъжете дори взимат пари на заем да платят глобите си, докато това правят само 3% от жените.

За последните 12 месеца мъжете са платили 804 лири средна сума за глоби поради превишена скорост, докато при жените сумата е 324 лири.