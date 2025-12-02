Тази година за Никулден клиентите на Lidl ще могат да намерят над 120 тона български шаран в магазините на веригата. Цял, изчистен и без люспи, отгледан основно в язовир Церковски и доставен от дългогодишния партньор на компанията Фишком, шаранът е на цена 8.99 лв. за кг. Най-предпочитаната риба за празника допълва разнообразния асортимент от предложения за всеки вкус - както за традиционалистите, така и за смелите експериментатори в кухнята и гурме ценителите.

За тези, които държат на класическите български рецепти за Никулден, Lidl е приготвил разнообразие от риби от родни развъдници. Между 1 и 7 декември в магазините на ритейлъра намираме цяла прясна дъгова пъстърва с 26% намаление (10.99 лв./кг.), филе от прясна пъстърва XXL (19.99 лв./кг.) и пушена скумрия (13.59/кг.)

Почитателите на средиземноморската кухня също ще намерят риба за своето празнично меню в магазините на ритейлъра. Сред предложенията се откроява пресен гръцки лаврак (17.99 лв. за кг.) и ципура (22.39 лв. за кг.)

Любителите на сьомгата могат да избират измежду богато разнообразие от натурална, маринована, опушена, котлет от сьомга или на порции. Сред акцентите са филе от дива сьомга 450 г. с 25% намаление (5.99 лв.), норвежка пушена сьомга в XXL опаковка за 11.99 лв. (която може да бъде закупена за 10.99 лв. с приложението Lidl Plus), както и пушена сьомга в уиски от продуктовата гурме серия на Lidl за празниците Deluxe - за 7.99 лв.

Ексклузивно в магазините на веригата клиентите ще открият и филе от жълтоперест тон с най-високо качество в опаковка от 200 г. и на цена от 10.99 лв. Продуктът, сертифициран от MSC за устойчив риболов, не съдържа консерванти и оцветители. Освен това в момента ритейлърът предлага 4 броя консерва риба тон в слънчогледово олио на цена от 4.99 лв. Почитателите на по-различните рибни ястия могат да отпразнуват Никулден, избирайки от няколко вида суши, сред които и суши сет Хатацу с различни видове риба за 11.99 лв. (323 г.) Сред специалитетите са още филе от минтай за 5.59 лв. за 280 гр. и опушен с букова дървесина шаран за 20.99 лв. за 1 кг.

От Lidl са се погрижили и за потребителите, които предпочитат да прекарат по-малко време в кухнята, но все пак да се насладят на традиционна за празника храна. Готови замразени предложения за панирано филе от различни видове риба могат да се вземат с 25% намаление с приложението Lidl Plus за 4.49 лв. за 400 г., а рибни пръчици в опаковка от 450 г са налични с 20% намаление за 5.89 лв.

Наред с разнообразните рибни предложения, в седмицата на Никулден в Lidl откриваме и други намалени продукти за приготвяне на цялото празнично меню. В актуалната седмична брошура на ритейлъра се открояват картофи, които са с цели 53% намаление и мрежа от 5 кг. е на цена от само 3.99 лв., а опаковка от 2 кг. български ориз на собствената марка „Родна стряха” е на цена от 4.99 лв. Лимоните, които присъстват в повечето рецепти с риба, са с 50% намаление за 2.45 лв. за килограм.

Всичко необходимо за Никулден и още атрактивни оферти могат да бъдат намерени в седмичната брошура на веригата.