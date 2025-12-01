От началото на годината до 23 ноември в страната са регистрирани 274 нови случая на ХИВ. Това показват последните публикувани данни от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). За същия период на миналата година са регистрирани 254 случая В последната отчетна седмица – 17-23 ноември 2025 г., данните за страната показват нови два регистрирани случая на ХИВ.

Темата на Световния ден за борба с HIV/СПИН за 2025 г. е „Преодоляване на сътресенията, трансформиране на отговора към СПИН“, което подчертава необходимостта от обновен и трансформиращ подход към глобалния отговор на HIV/СПИН в период на криза, съобщават още от Центъра. Експерти от НЦЗПБ, заедно с Българската асоциация на микробиолозите участват в Национална научна конференция по ХИВ и коинфекции „40 години от първия случай на HIV в България“.

Антиретровирусните лекарства контролират вируса и позволяват на имунната система да функционира нормално, обясняват на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция. При редовен прием и медицински контрол, човек с ХИВ може да живее почти толкова дълго, колкото човек без вируса.

Предаването на инфекцията е възможно при полов контакт без предпазни средства с човек, който живее с ХИВ; по кръвен път – при споделяне на игли, спринцовки и други материали за инжектиране на наркотици с човек, който живее с ХИВ или при преливане на кръв от човек, който живее с ХИВ; от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, по време на раждането и при кърмене, поясняват на сайта си от Министерството на здравеопазването (МЗ).

Битовото общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи риск от заразяване. Хранене с общи прибори, пиене от една и съща чаша, ръкостискане, прегръдка или целувка не може да предизвика заразяване.

В България функционират Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, припомнят от МЗ. Изследването се извършва чрез кръвна проба. ХИВ тест може да бъде направен и срещу заплащане в лаборатория.

Инфекцията се приема за хронично, подлежащо на лечение и успешно контролирано заболяване, благодарение на въведената през 1996 г. антиретровирусна терапия. Министерството на здравеопазването осигурява безплатно лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. При добре провеждано лечение хората, живеещи с ХИВ, водят нормален и пълноценен живот.

Световният ден за борба със СПИН - 1 декември, е обявен за първи път от Световната здравна организация и Организацията на обединените нации през 1988 г. Оттогава всяка година на тази дата хора по целия свят носят червена панделка - символ на подкрепата, надеждата и любовта.